ಶುಕ್ರವಾರ, 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ನಾಗಮಂಗಲ: ಐವರು ಸಾಧಕರಿಗೆ ‘ಚುಂಚಶ್ರೀ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ

ಜನಪದ ತವರೂರಾದ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಠ: ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:21 IST
Last Updated : 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:21 IST
ಚುಂಚಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರು ಜಾನಪದ ಕಲೆ ಪ್ರದರ್ಶಿದರು
ಇಂದಿನ ಟಿ.ವಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಾವಳಿಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಜಾನಪದ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಲಾವಿದರೇ ಕಾರಣ
ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ ಗೃಹ ಸಚಿವ
