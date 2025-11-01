ಶನಿವಾರ, 1 ನವೆಂಬರ್ 2025
33 ಸಾಧಕರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 1 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:32 IST
Last Updated : 1 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:32 IST
ಮರಿಯಪ್ಪ (ಮೂಡಲಪಾಯ ಯಕ್ಷಗಾನ) 
ಮರಿಯಪ್ಪ (ಮೂಡಲಪಾಯ ಯಕ್ಷಗಾನ) 
Mandya

