ಭಾನುವಾರ, 16 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಮಂಡ್ಯ | ಇಂಡುವಾಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇ–ಖಾತಾ ಕಡತ ನಾಪತ್ತೆ: ತನಿಖೆಗೆ ತಂಡ

ಇಂಡುವಾಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪಿಡಿಒ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ ನೋಟಿಸ್‌: ನ.20ರೊಳಗೆ ತನಿಖಾ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚನೆ
ಸಿದ್ದು ಆರ್.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿ
Published : 16 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:36 IST
Last Updated : 16 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:36 IST
Mandya

