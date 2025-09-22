ಸೋಮವಾರ, 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
mandya
ಮಂಡ್ಯ: ಅನಾಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ‘ಗಾಂಧಿ ಭವನ’

₹20 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನದ ಕೊರತೆ: ಗಾಂಧಿ ಮೂರ್ತಿ, ಗ್ಯಾಲರಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ತೊಡಕು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಿದ್ದು ಆರ್.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿ
Published : 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:27 IST
Last Updated : 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:27 IST
ಗಾಂಧಿ ಭವನದ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ (ದಂಡಿ ಮಾರ್ಚ್‌) ಬಿಂಬಿಸುವ ಉಬ್ಬು ಕಲಾಕೃತಿ 
ಎಚ್‌.ಸಿ.ಮಂಜುನಾಥ್‌
ಗಾಂಧಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ₹20 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ವಾರ್ತಾ ಇಲಾಖೆ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ
ಎಸ್‌.ಎಚ್‌. ನಿರ್ಮಲ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ
Mandya

