ಮಂಡ್ಯ: ಹಲ್ಲೆಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ

<p><strong>ಮಂಡ್ಯ:</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಲ್ಲೆಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಎ.ಎನ್.ಕೃಷ್ಣ (53) ಅವರು ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಶನಿವಾರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.</p><p>ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯೆ ಪುಟ್ಟಮಣಿ ಹಾಗೂ ವನಜಾಕ್ಷಿ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಮುರಳಿ ಎಂಬುವರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ದೂರು ನೀಡಿ, ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದೇ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣ' ಎಂದು ಮೃತರ ಪತ್ನಿ ಎಂ.ಎಸ್. ಶೋಭಾ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ಕೆರಗೋಡು ಪೊಲೀಸರು ನಾಲ್ವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ಸಂಬಂಧಿಕರ ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸದೇ ಎದುರುದಾರರ ಪರ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಪುಟ್ಟಮಣಿ ಅವರು ಕೃಷ್ಣ ಅವರನ್ನು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ್ದರು' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ಡಿ.29ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ಬಡಿದರೆಂದು ಆರೋಪಿಸಿ, ಪುಟ್ಟಮಣಿ ಅವರು 112 ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಅವಮಾನಿಸಿದ್ದರು' ಎಂದೂ ದೂರಿದ್ದಾರೆ.</p>