ಶನಿವಾರ, 3 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictmandya
ADVERTISEMENT

ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆ: ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಭತ್ತದ ಫಸಲು ನಾಶ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ಜನವರಿ 2026, 7:43 IST
Last Updated : 3 ಜನವರಿ 2026, 7:43 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಹಲಗೂರು ಸಮೀಪದ ಹೊಸಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ನಿಂಗಮ್ಮ ಅವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಹಾನಿಗೀಡಾಗಿರುವುದು
ಹಲಗೂರು ಸಮೀಪದ ಹೊಸಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ನಿಂಗಮ್ಮ ಅವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಹಾನಿಗೀಡಾಗಿರುವುದು
MandyaHeavy RainHeavy Rainfall

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT