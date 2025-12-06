ಶನಿವಾರ, 6 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಕೃಷಿ ಮೇಳ: ಹಳ್ಳಿಕಾರ್‌ ಜೋಡೆತ್ತಿಗೆ ₹19 ಲಕ್ಷ, ಜಫರಾಬಾದಿ ಎಮ್ಮೆಗೆ ₹5 ಲಕ್ಷ!

ಹಳ್ಳಿಕಾರ್‌ ಜೋಡೆತ್ತಿಗೆ ₹19 ಲಕ್ಷ, ಗುಜರಾತಿನ ಜಫರಾಬಾದಿ ಎಮ್ಮೆಗೆ ₹5 ಲಕ್ಷ!
ಸಿದ್ದು ಆರ್.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿ
Published : 6 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:45 IST
Last Updated : 6 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:45 IST
ಗಮನ ಸೆಳೆದ ‘ಬಂಡೂರು ಕುರಿ’
ಗಮನ ಸೆಳೆದ ‘ಬಂಡೂರು ಕುರಿ’
ರೈತರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದ ‘ಹಳ್ಳಿಕಾರ್‌ ತಳಿಯ ಜೋಡೆತ್ತು’ 
ರೈತರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದ ‘ಹಳ್ಳಿಕಾರ್‌ ತಳಿಯ ಜೋಡೆತ್ತು’ 
