<p><strong>ಮದ್ದೂರು:</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೆಜ್ಜಲಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಮಂಗಳವಾರ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ನಲ್ಲೇ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಪತ್ನಿ ರಶ್ಮಿ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಗೆಜ್ಜಲಗೆರೆ ಬಳಿ ರಶ್ಮಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆರಿಗೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆಗ ಬಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ನೆರವು ನೀಡಿ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ದಂಪತಿ ಮೈಸೂರಿನ ಗ್ರಾಮವೊಂದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಊರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುವಾಗ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆ ಹೆರಿಗೆ ಆಗಿದೆ.</p>.<p>ಬಳಿಕ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿ ಅವರನ್ನು ಮದ್ದೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಳಿಕ ಮಂಡ್ಯದ ಮಿಮ್ಸ್ ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟರು.</p>