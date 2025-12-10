ಬುಧವಾರ, 10 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆ ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

ಹೊಸ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ 34 ಗ್ರಾಮಗಳು; 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಬ್ಗಂದಿ ನಿಯೋಜನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 3:18 IST
Last Updated : 10 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 3:18 IST
Mandya

