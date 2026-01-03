ಶನಿವಾರ, 3 ಜನವರಿ 2026
ಮಂಡ್ಯ: 129 ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಅಭಿಲೇಖಾಲಯ

ಜ.10ರಂದು ನಡೆಯುವ ‘ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಉತ್ಸವ’ದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆ: ಸಿಇಒ ನಂದಿನಿ ಮಾಹಿತಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ಜನವರಿ 2026, 7:43 IST
Last Updated : 3 ಜನವರಿ 2026, 7:43 IST
Mandya

