ಭಾನುವಾರ, 12 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಹಾನಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಸಚಿವ

ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಹಾನಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಎನ್‌.ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 3:25 IST
Last Updated : 12 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 3:25 IST
ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 13 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 80 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಮಳೆ ನಿಂತ ನಂತರ ಸರ್ವೆ ನಡೆಸಿ ನಿಖರವಾದ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು
ಎನ್‌.ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ
Mandya

