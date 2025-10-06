ಸೋಮವಾರ, 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ‘ಮೊಗಳ್ಳಿ’ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು: ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರದ ಮೆರವಣಿಗೆ

ಮಾದನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ಮಡುಗಟ್ಟಿದ ದುಃಖ
ಎಂ.ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್
Published : 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:01 IST
Last Updated : 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:03 IST
ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾದನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸಾಹಿತಿ ಮೊಗಳ್ಳಿ ಗಣೇಶ್‌ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರದ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನವನ್ನು ಚಿಂತಕ ಬಂಜೆಗೆರೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್‌ ಪಡೆದರು 
Mandya

