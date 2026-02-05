ಬುಧವಾರ, 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictmandya
ADVERTISEMENT

ಮೈಸೂರು–ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆದ್ದಾರಿ: ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಿಗೆ; 56 ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 21:30 IST
Last Updated : 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 21:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
CrimeRobberyHighway 206Mysuru Bengaluru
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT