ಮಕ್ಕಳು ಕಡೆಗಣಿಸಿದರೆ ಜೀವನಾಂಶಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು: ನ್ಯಾ. ಎಂ. ಮಹೇಂದ್ರ

ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅರಿವು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:53 IST
Last Updated : 20 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:53 IST
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಯೋಗ ವಾಯುವಿಹಾರ ಮಿತ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.
– ಎಂ.ಮಹೇಂದ್ರ, ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ
MandyaSenior Citizen

