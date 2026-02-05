ಗುರುವಾರ, 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಪಾಂಡವಪುರ | ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಭರವಸೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:47 IST
Last Updated : 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:47 IST
‘ಕುಂದುಕೊರತೆ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು ಮತ್ತು ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಅನುಷ್ಠಾಗೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲು ಸಭೆಯ ತೀರ್ಮಾನಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಬೇಕಿದೆ
ಟಿ.ಎಸ್.ಹಾಳಯ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಟಿಎಪಿಸಿಎಂಎಸ್‌
MandyaSTTehsildarSC

