ಗುರುವಾರ, 8 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictmandya
ADVERTISEMENT

ಮಂಡ್ಯ: 31 ವೀರಗಲ್ಲು ಶಾಸನ ಪತ್ತೆ; ಗಂಗರು, ಚೋಳರ ಇತಿಹಾಸದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು 

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಕಿರಣ್‌ಕುಮಾರ್‌ ಸಂಶೋಧನೆ: ಗಂಗರು, ಚೋಳರ ಇತಿಹಾಸದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಜನವರಿ 2026, 5:53 IST
Last Updated : 8 ಜನವರಿ 2026, 5:53 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆಯ ಬೇಡದಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಗಂಗರ ಕಾಲದ ವೀರಗಲ್ಲು ಶಾಸನ
ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆಯ ಬೇಡದಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಗಂಗರ ಕಾಲದ ವೀರಗಲ್ಲು ಶಾಸನ
MandyaKannadaHistorystoneAncient Monument

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT