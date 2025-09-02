ಮಂಗಳವಾರ, 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಮಂಡ್ಯ | ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಶೋಭೆಯಲ್ಲ: ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕುಮಾರ

ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಜಾಗೃತಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:31 IST
Last Updated : 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:31 IST
ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ನೌಕರಿ ನೀಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೂ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಘ್ರವಾಗಿ ನಡೆಸಬೇಕು
ಕುಮಾರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮಂಡ್ಯ
MandyaCast

