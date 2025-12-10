ಬುಧವಾರ, 10 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಕಾಡಾನೆ ದಾಳಿ: ತೆಂಗು, ರಾಗಿ, ಭತ್ತದ ಫಸಲಿಗೆ ಹಾನಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 3:19 IST
Last Updated : 10 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 3:19 IST
ಹಲಗೂರು ಸಮೀಪದ ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಭತ್ತದ ಫಸಲನ್ನು ಕಾಡಾನೆಗಳು ತುಳಿದು ಹಾನಿ ಮಾಡಿರುವುದು 
Mandya
