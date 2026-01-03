ಶನಿವಾರ, 3 ಜನವರಿ 2026
‘ಅಮೃತ ಮಿತ್ರ’ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಅನುದಾನ: ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ‘ಸ್ತ್ರೀಶಕ್ತಿ’

ಉದ್ಯಾನವೊಂದರ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾದ ಸ್ತ್ರೀಶಕ್ತಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯೆಯರು
‘ಅಮೃತ ಮಿತ್ರ’ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಗರದ 10 ಉದ್ಯಾನಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು 6 ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ 63 ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಯೋಜನೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
– ಪಿ.ಕೆ. ಮೋಹನ್‌ಕುಮಾರ್, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
Mysuru

