ಹಂಪಾಪುರ: ಬಿದಿರಿನ ಮೊರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇಡಿಕೆ

ಬಿದಿರಿನ ಕೊರತೆ: ಮೊರ ತಯಾರಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆದಿವಾಸಿಗಳು
ರವಿಕುಮಾರ್
Published : 27 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 6:07 IST
Last Updated : 27 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 6:07 IST
ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಆರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಬಿದಿರಿಗೆ ಕಟ್ಟೆ ಹಿಡಿದು ಒಣಗಿದ ಕಾರಣ ಬಿದಿರು ದೊರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಮೊರ ತಯಾರಿಯನ್ನು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಪುಟ್ಟಬಸವ ಆದಿವಾಸಿ ಮುಖಂಡ
