ತಿ.ನರಸೀಪುರ: ಮಳೆಗೆ‌ ಹೆಗ್ಗರೆ ಕೋಡಿ ಒಡೆದು ಹಾನಿ

<p><strong>ತಿ.ನರಸೀಪುರ:</strong> ಬನ್ನೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಮೀಪದ ಮಾಕನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹೆಗ್ಗೆರೆಯ ಕೋಡಿ ಒಡೆದು ಹೋಗಿದ್ದು, ನೀರಿನ ರಭಸಕ್ಕೆ ಪೈಪ್ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದೆ. ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿದೆ.</p>.<p>ಮಳೆಯಿಂದ ಹೆಗ್ಗೆರೆ ತುಂಬಿ ಹರಿದಿದ್ದು, ನೀರಿನ ಹೊರವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಿದ್ದ ಪೈಪ್ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿ ರಸ್ತೆಯು ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬೀಡನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಾಕನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯು ಹಾಳಾಗಿದೆ ಮಾರ್ಗ ಈಗ ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ.</p>.<p>ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಬಳಿಕ ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಬುಧವಾರ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಜಯಂತ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಲೋಹಿತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಮುಖಂಡರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>