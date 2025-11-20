ಗುರುವಾರ, 20 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಹಿಂದೂಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ದುರಂತ: ಶಾಸಕ ಯತ್ನಾಳ

ಹಿಂದೂ ಜಾಗೃತ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: ಭಾಗಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:52 IST
Last Updated : 20 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:52 IST
ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್‌ ಮೈಸೂರು ಹುಲಿಯಲ್ಲ ಹಿಂದುಗಳ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ನರಹಂತಕ. ಮೈಸೂರಿನ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್‌, ನಿಜವಾದ ಹುಲಿ
– ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಯತ್ನಾಳ ಶಾಸಕ
MysuruBasanagouda patil yatnal

