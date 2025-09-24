ಬುಧವಾರ, 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಸೂಜಿಗಲ್ಲಾದ ‘ಅಕ್ಷರ’ ದಸರಾ...

93 ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಮಾರಾಟ: 50ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಕಾಶಕರು ಭಾಗಿ
ಚ್‌.ಕೆ. ಸುಧೀರ್‌ಕುಮಾರ್
ಎಚ್‌.ಕೆ. ಸುಧೀರ್‌ಕುಮಾರ್
Published : 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:00 IST
Last Updated : 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:00 IST
ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಆಸಕ್ತರಿಗೆ ನಾಲ್ವಡಿ ಚಿತ್ರವಿರುವ ಟೀ ಶರ್ಟ್‌ ತೋರುತ್ತಿರುವ ಭುವನೇಶ್‌
MysuruDasara

