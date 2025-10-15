ಬುಧವಾರ, 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictmysuru
ADVERTISEMENT

ಶೂ ಎಸೆತ | ವಿಚಾರಧಾರೆಯ ಫಲ: ಸಾಹಿತಿ ಎಚ್.ಎಸ್.ಅನುಪಮಾ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 3:55 IST
Last Updated : 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 3:55 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಸಿಜೆಐ ಅಥವಾ ಕಸ ಹೊಡೆಯುವ ನೌಕರ ಇರಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಗೌರವವಿದೆ. ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ವಾದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಚಪ್ಪಲಿ ಎಸೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ
ಪ್ರೊ.ಟಿ.ಆರ್.ಮಾರುತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೈಸೂರು ವಿವಿ ಕಾನೂನು ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ
Mysuru

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT