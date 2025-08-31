ಮನುಷ್ಯನ ಅಂತರಾಳದ ಭಾವನೆಯೇ ಸಿನಿಮಾ: ಎಂ.ಎನ್.ಸ್ವಾಮಿ

<p><strong>ಮೈಸೂರು:</strong> ‘ಭಾವನೆ ಹಾಗೂ ಕನಸುಗಳ ತಾಕಲಾಟದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವೇ ಸಿನಿಮಾ. ಮನುಷ್ಯನ ಅಂತರಾಳದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಅದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಸಿನಿಮಾ ಸಂಕಲನಕಾರ ಎಂ.ಎನ್.ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಗೋಕುಲಂನ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೂಥ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಮನುಜಮತ ಸಿನಿಯಾನದ ‘ಮೈಸೂರು ಸಿನಿಮಾ ಹಬ್ಬ’ವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಕೆಲಸ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಶೋಷಣೆ, ಅಸಮಾನತೆ, ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಬೌದ್ಧಿಕ ಚಿಂತನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಸಾಮಾಜಿಕ ಅನ್ಯಾಯ, ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜಗಳ ಪ್ರತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುವ ಕ್ರಿಯೆಯು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಆಗಲಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥೈಸಲು ಸಿನಿಮಾ ಹಬ್ಬಗಳು ಸಹಕಾರಿ. ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲೂ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಲಬ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಬರಹಗಾರ್ತಿ ಮೋಳಿವರ್ಗಿಸ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ವಿಶ್ವ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಆಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಾಗುವ ರಾಜಕಾರಣ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪಲ್ಲಟಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ. ವಿಶ್ವ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಡೂರು ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿವೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಿನಿಯಾನದ ಸಂಚಾಲಕ ಐವಾನ್ ಡಿ ಸಿಲ್ವಾ, ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶಕರಾದ ಕೆ.ಬೋಗಿರಾಜ್, ಕೆ.ಫಣಿರಾಜ್, ಮೈಸೂರಿನ ಸಿನಿಯಾನದ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಯಡುನಂದನ್ ಕಿಲಾರ, ಫಿಲಂ ಕ್ಲಬ್ ಮನು, ಗೌರೀಶ್ ಕಪನಿ, ಮಳವಳ್ಳಿ ಆದರ್ಶ್, ಲೋಕೇಶ್ ಮೊಸಳೆ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>