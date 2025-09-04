ಗುರುವಾರ, 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictmysuru
ADVERTISEMENT

ಮೈಸೂರು | ಪಾರಂಪರಿಕ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ: ಬೆಂಗಳೂರು ಸೋದರರ ‘ಸ್ವರವಿಹಾರ’

ಮೋಹನ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಸಿ.
Published : 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:17 IST
Last Updated : 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:17 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಗಾಯನ ಇಂದು 
ಸೆ.4ರ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ 6.45ಕ್ಕೆ ವಿದ್ವಾನ್‌ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ರಘುರಾಮ್‌ ಅವರ ಗಾಯನವಿದೆ. ಕೊಳಲಿನಲ್ಲಿ ಶೃತಿಸಾಗರ್  ಮೃದಂಗದಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾನ್‌ ಸುಮೇಶ್‌ ನಾರಾಯಣ್‌ ಹಾಗೂ ಘಟಂನಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾನ್‌ ವಾಜಪಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಸಾಥ್‌ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. 
Mysuru

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT