ಸದಸ್ಯರು, ಸಂಸ್ಥೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮುಖ್ಯ: ಲೋಕೇಶ್

<p><strong>ಬೆಟ್ಟದಪುರ</strong> : 'ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದು ಮೈಸೂರು-ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಈ.ಪಿ ಲೋಕೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p> ಬಾರಸೆ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'1966ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ₹100 ರಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಈಗ ₹ 6.5 ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಸಂಘ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಸಹ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ, ಪ್ರತಿ ಸದಸ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪಕ್ಷಾತೀತ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ 'ಎಂದರು.</p>.<p>' ಸಾಲ ಪಡೆದವರು ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮರುಪಾವತಿಸಿದರೆ, ಸಂಘವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ,. ₹5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಶೂನ್ಯಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ರೈತರಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ ಖಾತೆ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುರಿಂದ ₹ 3 ಲಕ್ಷದ ವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ರಹಿತ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹೇಂದ್ರ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಾವಜಾನ್, ಬಸವರಾಜು, ಸಿದ್ದರಾಜೇಅರಸ್, ಮಹಾದೇವ, ನಾಗೇಗೌಡ, ಮಂಜುನಾಥ್, ಅಮೃತೇಶ್, ಶೋಭಾ, ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ, ವೀರಭದ್ರ, ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಾಯಕ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಯತೀಶ್,ಸಂಘದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಲೋಹಿತ್, ಮುಖಂಡರಾದ ಈರೇಗೌಡ, ಶಿವಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ರಾಮು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>Highlights - 'ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ ಖಾತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ'\n'₹ 3 ಲಕ್ಷದ ವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ರಹಿತ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ'\n₹6.5 ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟು, ₹2.95 ಲಕ್ಷ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ</p>.<p>Cut-off box - 'ಗ್ರಾಮ ಒನ್' ಕೇಂದ್ರ ಶೀಘ್ರ\nಸಂಘದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಣಾಧಿಕಾರಿ ನಂದೀಶ್ ಮಾತನಾಡಿ ರೈತರ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ₹ 2.95 ಲಕ್ಷ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮುಂದಾಲೋಚನೆಯಂತೆ ಸಂಘದಲ್ಲಿ 'ಗ್ರಾಮ ಒನ್' ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.</p>