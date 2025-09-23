ಮಂಗಳವಾರ, 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ಸುತ್ತ ಪೊಲೀಸ್‌ ಬಂದೋಬಸ್ತ್‌: ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡರು..!

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:49 IST
Last Updated : 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:49 IST
ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ದಸರಾ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ನನ್ನ ಪುಣ್ಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ 750 ಕಿ.ಮೀ ಕ್ರಮಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ
-ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿ ಜಿ.ಆರ್ ಕುಪ್ಪೇವಾಡ ಗ್ರಾಮ ವಿಜಯಪುರ
ನನ್ನ ನಾದಿನಿಯ ಸಾಧನೆ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆಕೆಯ ಜೀವನದ ಅಮೂಲ್ಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ
- ಅಬ್ದುಲ್ ವಾಜಿದ್ (ಬಾನು ಮುಷ್ತಾಕ್‌ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು) ಹಾಸನ
Chamundi HillsDasaraMysuru Dasara

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ |

