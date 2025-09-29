ಸೋಮವಾರ, 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವ: ಬಾನಂಗಳದಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ ಚಿತ್ತಾರ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:34 IST
Last Updated : 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:34 IST
ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ಡ್ರೋನ್ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬಾನಂಗಳದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕಲಾಕೃತಿ –ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ/ಅನೂಪ್ ರಾಘ .ಟಿ.
ಬನ್ನಿಮಂಟಪ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಕುನಾಲ್ ಗಾಂಜಾವಾಲ ಗಾಯನದ ಮೂಲಕ ರಂಜಿಸಿದರು – ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ.
Mysuru Dasara

