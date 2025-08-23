ಇ–ಖಾತೆ ವಿತರಣೆ: ಮೈಸೂರಿಗೆ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನ

<p><strong>ಮೈಸೂರು</strong>: ಇಲ್ಲಿನ ನಗರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 50,022 ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇ–ಖಾತೆ ವಿತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯು ಇ–ಆಸ್ತಿ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರವು ಇ–ಖಾತೆ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದಾಗಿನಿಂದ ಆ.22ರವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 3,48,186 ‘ಎ’ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಹಾಗೂ 2,62,391 ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ‘ಬಿ’ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 34,130 ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ‘ಎ’ ಹಾಗೂ 15,892 ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ‘ಬಿ’ ಖಾತೆ ವಿತರಣೆ ಆಗಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, 48,897 ಖಾತೆಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದೆ. ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, 40,666 ಇ–ಖಾತೆ ವಿತರಣೆ ಆಗಿದೆ.</p>.<p>ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯು ಕಡೆಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ 2519 ಇ–ಖಾತೆ ವಿತರಣೆ ಆಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>