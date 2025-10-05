ಭಾನುವಾರ, 5 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictmysuru
ADVERTISEMENT

ಹುಣಸೂರು: ತಂಬಾಕು ಹದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ಚಾಲಿತ ಬ್ಯಾರನ್

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸಿಟಿಆರ್‌ಐ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಯಶಸ್ವಿ
ಎಚ್.ಎಸ್.ಸಚ್ಚಿತ್
Published : 5 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:04 IST
Last Updated : 5 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:04 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ವಿದ್ಯುತ್‌ ಚಾಲಿತ ಬ್ಯಾರನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹದಗೊಂಡಿರುವ ತಂಬಾಕು
ವಿದ್ಯುತ್‌ ಚಾಲಿತ ಬ್ಯಾರನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹದಗೊಂಡಿರುವ ತಂಬಾಕು
ಮೋದೂರು ಶಿವಣ್ಣ
ಮೋದೂರು ಶಿವಣ್ಣ
ರಾಮಕೃಷ್ಣನ್‌
ರಾಮಕೃಷ್ಣನ್‌
ನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ
ನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ
Tobacco

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT