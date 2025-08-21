ಗುರುವಾರ, 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಎಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ: ತಾಯಿ ಜತೆ ಮರಿಯಾನೆ ಸೇರಿಸಲು ಜಂಟಿ ಪ್ರಯತ್ನ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:41 IST
Last Updated : 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:41 IST
ಎಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆಯ ವಡಕನಮಾಳದ ದೇವೆಸೇಗೌಡ ಎಂಬವರ ತೋಟದ ಬಳಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ದ ಮರಿ ಆನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರು ರಕ್ಷಿಸಿದರು
6 ತಿಂಗಳ ಆನೆ ಮರಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಆರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತಾಯಿಯ ಮಡಿಲು ಸೇರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ.
ಹನುಮಂತರಾಜು ಡಿ.ಬಿ.ಕುಪ್ಪೆ ಆರ್‌ಎಫ್‌ಒ
MysuruElephant

