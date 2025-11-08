ಶನಿವಾರ, 8 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictmysuru
ADVERTISEMENT

ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬರಹಗಾರರ ಅಗತ್ಯವಿದೆ: ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್‌.ಎಂ.ಜೋ ಸೈಮನ್‌

ಚಿತ್ರಕಥಾ ರಚನಾ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಉದ್ಘಾಟನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:40 IST
Last Updated : 8 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:40 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಕಥೆಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಕೌಶಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರಬೇಕು
ಪ್ರೊ.ಎನ್.ಕೆ. ಲೋಲಾಕ್ಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ
Mysore

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT