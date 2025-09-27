ಶನಿವಾರ, 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
Mysuru Dasara: ಮಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳ ‘ಜಾನಪದ ರಸದೌತಣ’

ದಸರಾ: ಪ್ರತಿಭಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ‘ಪದಗಳ’ ಮೆರವಣಿಗೆ
ಂ.ಮಹೇಶ್
ಎಂ.ಮಹೇಶ್
Published : 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
Last Updated : 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಉಪಸಮಿತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜನೆ | ನಾಡಿದ ವಿವಿಧ ಭಾಗದ ಕಲಾವಿದರು ಭಾಗಿ | ಜಾನಪದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
