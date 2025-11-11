ಮಂಗಳವಾರ, 11 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಲಿ: ಪ್ರೊ.ಎಸ್.ಆರ್.ನಿರಂಜನ

ರಾಜ್ಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರೊ.ಎಸ್.ಆರ್.ನಿರಂಜನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ನವೆಂಬರ್ 2025, 1:52 IST
Last Updated : 11 ನವೆಂಬರ್ 2025, 1:52 IST
ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ | ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅರಿವು ಪಡೆಯಿರಿ | ಬೋಧನೆ, ಕಲಿಕೆಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಿ
Mysuruprofessors

