ಮೂಡಿತು ‘ಕನಕಪ್ರಜ್ಞೆ’.. ಹಬ್ಬಿತು ಅರಿವಿನ ಬೆಳಕು..

‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ‘ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕನಕಪ್ರಜ್ಞೆ’ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ L ಸಂತಕವಿ ಕನಕದಾಸ ಮತ್ತು ತತ್ವಪದಕಾರರ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ , ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಆಯೋಜನೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:50 IST
Last Updated : 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:50 IST
ಎಂ.ಮಹಾಲಿಂಗು ‘ಕನಕ ಕೀರ್ತನೆ’ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು. ತಬಲಾದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಸಹಗಾಯನದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಸುನೀತಾ ಹಿರೇಮಠ ಕೀಬೋರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ‌ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕಿರಗಸೂರು ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು. 
ಗಮಕ ವಾಚನ ಮಾಡಿದ ಚಾರ್ವಿ ಸತೀಶ್
ಸಿ.ಎಸ್‌.ಪೂರ್ಣಿಮಾ
ರಶ್ಮಿ ಕೋಟಿ
ಎ.ನಾರಾಯಣ
ಮಂಜುಶ್ರೀ ಎಂ.ಕಡಕೋಳ
ಕೆ.ವೆಂಕಟೇಶ್
ಅಂಶಿ ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್
ಡಿ.ಉಮಾಪತಿ 
ಎನ್.ಸಂಧ್ಯಾರಾಣಿ
ಆರ್.ವೀರೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್
