ಸೋಮವಾರ, 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictmysuru

ಕಿಸಾನ್ ಸ್ವರಾಜ್‌ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ತೆರೆ: ಮೊಳಗಿದ ‘ನಮ್ಮ ಬೀಜ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು’ ಘೋಷಣೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 4:02 IST
Last Updated : 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 4:02 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
FarmersMysore
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT