ಕೊಕ್ಕೊ: ಈಸ್ಟ್‌ ವೆಸ್ಟ್‌ ಶಾಲೆಗೆ 3ನೇ ಸ್ಥಾನ

<p><strong>ಮೈಸೂರು</strong>: ಇಲ್ಲಿನ ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತಂಡವು ಈಚೆಗೆ ಗುಜರಾತಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಿಬಿಎಸ್ಸಿ 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೊಕ್ಕೊ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ 3ನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕೆ.ವಿಷ್ಣು (ನಾಯಕ), ಸಿ.ಎ.ಉಲ್ಲಾಸ್ ಗೌಡ, ಯು.ಕಿರಣ್ ಗೌಡ, ಎಂ.ನಿಶಾಂತ್, ಮಿಥುನ್ ಎಂ.ಗೌಡ, ಸಿ.ಕೆ.ಯಶಸ್ ಗೌಡ. ಜಿ.ಎಂ.ಮೋನಿಷ್, ಎಂ.ಸೂರಜ್ ಸಿಂಗ್, ಆರ್.ಕಿರಣ್ ಗೌಡ, ಹರ್ಷಿತ್ ಗೌಡ, ಪಿ.ಗೌತಮ್, ಡಿ.ಶ್ರೇಯಸ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಹೇಮಂತ್ ಅವರು ತಂಡಕ್ಕೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಶಾಲೆಯ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಚಿತ್ರಕಲಾ ನಾಗರಾಜ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿ.ಎನ್.ಶಶಿಕಿರಣ್, ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಮತಾ ಶಶಿಕಿರಣ್, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಎನ್.ವಿವೇಕಾನಂದ ಪ್ರಭು ಅವರು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>