ಗುರುವಾರ, 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಜಮೀನು ಮುಳುಗಡೆ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ: ಶಾಸಕ ಡಿ.ರವಿಶಂಕರ್ ಭರವಸೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:14 IST
Last Updated : 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:14 IST
ಹಾಸನ-ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸನ್ಯಾಸಿಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತಿಪ್ಪೂರು, ದೆಗ್ಗನಹಳ್ಳಿವರೆಗೆ ₹5 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ 2 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
ಡಿ.ರವಿಶಂಕರ್, ಶಾಸಕ
MysuruFlood releif fund

