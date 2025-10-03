ವೀರಪ್ಪನ್‌ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಪರ ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದ ವಕೀಲ ಅಶ್ವಿನ್ ಜೋಶಿ ನಿಧನ

<p><strong>ಮೈಸೂರು</strong>: ದಂತಚೋರ ವೀರಪ್ಪನ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ವಾದಿಸಿದ್ದ, ಇಲ್ಲಿನ ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ ನಿವಾಸಿ, ವಕೀಲ ಅಶ್ವಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಜೋಶಿ (70) ಬುಧವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. </p>.<p>ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರೂ ಆಗಿದ್ದ ಅವರು, ಆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ ಬಳಿಕ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ ವಕೀಲಿ ವೃತ್ತಿಗೆ ವಾಪಸಾಗಿದ್ದರು. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. </p>.<p>ಅವರಿಗೆ ಪತ್ನಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜೋಶಿ, ಪುತ್ರಿ ಡಾ. ತ್ರಿವೇಣಿ ಜೋಶಿ, ಪುತ್ರ ಕಲ್ಯಾಣ್ ರಾಮ್ ಜೋಶಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರವು ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಿನ ಚಿತಾಗಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಎಂದು ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>