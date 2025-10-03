ಗುರುವಾರ, 2 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictmysuru
ADVERTISEMENT

ವೀರಪ್ಪನ್‌ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಪರ ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದ ವಕೀಲ ಅಶ್ವಿನ್ ಜೋಶಿ ನಿಧನ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 2 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 22:27 IST
Last Updated : 2 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 22:27 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Mysuru

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT