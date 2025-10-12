ಭಾನುವಾರ, 12 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictmysuru
ADVERTISEMENT

ಮನಸೂರೆಗೊಂಡ ಗಾನ ಸುಧೆ

‘ಮೈಸೂರು ಸಂಗೀತ ಸುಗಂಧ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಸದ ಯದುವೀರ್ ಚಾಲನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:20 IST
Last Updated : 12 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:20 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಮೈಸೂರು ವಿ.ವಿ. ಸೆನೆಟ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ‘ಮೈಸೂರು ಸಂಗೀತ ಸುಗಂಧ 2025’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಂಸದ ಯದುವೀರ್ ಕೃಷ್ಣದತ್ತ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್‌ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಕೆ.ವಿ. ತ್ರಿಲೋಕಚಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾವತಿ ಟಿ.ಎಸ್. ಶ್ರೀವತ್ಸ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು ಮಂಜುನಾಥ್‌ ಜೊತೆಗಿದ್ದರು –ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ
ಮೈಸೂರು ವಿ.ವಿ. ಸೆನೆಟ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ‘ಮೈಸೂರು ಸಂಗೀತ ಸುಗಂಧ 2025’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಂಸದ ಯದುವೀರ್ ಕೃಷ್ಣದತ್ತ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್‌ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಕೆ.ವಿ. ತ್ರಿಲೋಕಚಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾವತಿ ಟಿ.ಎಸ್. ಶ್ರೀವತ್ಸ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು ಮಂಜುನಾಥ್‌ ಜೊತೆಗಿದ್ದರು –ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ
Mysore

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT