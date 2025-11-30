ಭಾನುವಾರ, 30 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಮೈಸೂರ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ; ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಲ್ಲದೇ ಉರುಳಿದ 2 ವರ್ಷ

2023ರ ನ.16ರಂದೇ ಕೊನೆಗೊಂಡ ಚುನಾಯಿತ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ
ಂ.ಮಹೇಶ್
ಎಂ.ಮಹೇಶ್
Published : 30 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:57 IST
Last Updated : 30 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:57 IST
ಎರಡು ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ
ಎಸ್. ಸಂದೇಶ್‌ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್‌
ಮೈಸೂರು ಪಾಲಿಕೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆ ಏರಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಕೋರಲಾಗಿದೆ
ಎಂ.ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ವಕ್ತಾರ
ಗ್ರೇಟರ್ ಮೈಸೂರು ರಚನೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಚರ್ಚಿಸಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗುವುದು
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ
ಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತಡವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಸರ್ಕಾರವು ಗ್ರೇಟರ್ ಮೈಸೂರು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ
ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್‌
