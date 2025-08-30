ಶನಿವಾರ, 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ನಾಡಹಬ್ಬ ದಸರಾ: ‘ತೈಕುಡಂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌’ ಬ್ಯಾಂಡ್, ಹರಿಹರನ್ ಆಕರ್ಷಣೆ

ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೈವಿಧ್ಯ
ಂ.ಮಹೇಶ
ಎಂ.ಮಹೇಶ
Published : 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:38 IST
Last Updated : 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:38 IST
ಅಭಿಷೇಕ್ ರಘುರಾಮ್
ನೀಲಾದ್ರಿ ಕುಮಾರ್‌
ಮೈಸೂರು ಮಂಜುನಾಥ್‌
ಲಕ್ಷ್ಮೀ–ಇಂದೂ ನಾಗರಾಜ್
ವಿಜಯಪ್ರಕಾಶ್
ಅನನ್ಯಾ ಭಟ್‌
ಎಂ.ಡಿ.ಸುದರ್ಶನ್‌
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವ ಮೈಸೂರು ಮೂಲದವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಅರಮನೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ
ಎಂ.ಡಿ.ಸುದರ್ಶನ್‌ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
MysuruDasara

