ಮಂಗಳವಾರ, 16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictmysuru
ADVERTISEMENT

Mysuru Dasara 2025: ಸೆ. 23ರಿಂದ 5 ದಿನ ಉತ್ತನಹಳ್ಳಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಸುಧೆ

ರ್.ಜಿತೇಂದ್ರ
ಆರ್.ಜಿತೇಂದ್ರ
Published : 16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:17 IST
Last Updated : 16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:17 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
MusicMysuruMysuru Dasara

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT