ಮೈಸೂರು | ಅಕ್ರಮ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸಂಪರ್ಕ: ₹2.17 ಲಕ್ಷ ದಂಡ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:23 IST
Last Updated : 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:23 IST
