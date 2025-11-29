ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜೋಧಪುರದ ಕುಶಲ ಕರ್ಮಿಗಳು ತಯಾರಿಸಿರುವ ಪಾರಂಪರಿಕ ಶೈಲಿಯ ಮರದ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಕನ್ನಡಿ ಗಡಿಯಾರ ಒಡವೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಆಕರ್ಷಿಸಿದವು. ಮರಕ್ಕೆ ಕಂಚಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕುಸುರಿ ಇದ್ದದ್ದು ವಿಶೇಷ. ಅದು ಬೀದರ್ನ ಬಿದರಿ ಕಲೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿತು. ದೆಹಲಿಯ ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಸೆಳೆದವು. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಚಿತ್ರಪಟಗಳು ನೆಲಹಾಸುಗಳು ಮಂಗಲ್ ಬನಾರಸ್ ಸೀರೆಗಳು ಗುಜರಾತ್ ತಿನಿಸು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಒಣಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರು ಖರೀದಿಸಿದರು.
ಪುಸ್ತಕ ಖರೀದಿ
ಇಂದು ಸಂಸದರಿಂದ ಉದ್ಘಾಟನೆ
ಮೇಳದ ಅಧಿಕೃತ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನ.29ರಂದು ಸಂಜೆ 5ಕ್ಕೆ ಜರುಗಲಿದ್ದು ಸಂಸದ ಯದುವೀರ ಕೃಷ್ಣದತ್ತ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ನೆರವೇರಿಸುವರು. ಡಿ.7ರವರೆಗೆ ಮೇಳ ನಡೆಯಲಿದೆ.