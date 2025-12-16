ಮಂಗಳವಾರ, 16 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ವಾರಸುದಾರರಿಲ್ಲದ ₹157 ಕೋಟಿ ಹಣ

ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ಆರ್‌ಬಿಐ
ಎಂ.ಮಹೇಶ
Published : 16 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:24 IST
Last Updated : 16 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:24 IST
Mysurubank

