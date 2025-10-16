ಗುರುವಾರ, 16 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ: ನಿವೃತ್ತರ ಪಿಂಚಣಿ ಹಣಕ್ಕೆ ಪರದಾಟ!

ಮೈಸೂರು ವಿ.ವಿ.ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ: ಸರ್ಕಾರದ ಮೊರೆ ಹೋಗಲು ನಿರ್ಣಯ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:36 IST
Last Updated : 16 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:36 IST
ಎಫ್‌ಸಿಬಿಸಿಎಸ್‌ ಬದಲಿಗೆ ಸಿಬಿಸಿಎಸ್ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಒಲವು | ಪರಿಷತ್‌ ಸದಸ್ಯ ವಿವೇಕಾನಂದ ಪೋಷಕರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದತ್ತಿ ನಿಧಿ | ಸೀಟು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕಡೆ ಅನ್ಯ ವಿ.ವಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ
