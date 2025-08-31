ಭಾನುವಾರ, 31 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಸಮಾಜದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕಲೆ ಬಳಸಿ: ಮೈಸೂರು ಮಂಜುನಾಥ್‌

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 31 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:23 IST
Last Updated : 31 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:23 IST
ದೇಶ ಮುಂದುವರೆಯಲು ಶಿಕ್ಷಣ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಅಗತ್ಯ. ಸಂಗೀತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವೂ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಅನಾವರಣಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿದೆ
ಪ್ರೊ.ನಾಗೇಶ್ ವಿ.ಬೆಟ್ಟಕೋಟೆ ಕುಲಪತಿ ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಹಾನಗಲ್‌ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶಕ ಕಲೆಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
Mysuru

