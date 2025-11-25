ಮಂಗಳವಾರ, 25 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 25 ನವೆಂಬರ್ 2025, 3:07 IST
Last Updated : 25 ನವೆಂಬರ್ 2025, 3:07 IST
ಸರಗೂರು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಮುಂದೆ ಠೇವಣಿದಾರರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದರು
ಸರಗೂರು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಳಿ ನಿಮ್ಮ‌ಇಲಾಖೆಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನ್ನು ಕರೆಸುವಂತೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮೋಹನ ಕುಮಾರಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ
Mysore

